El candidato presidencial Mauricio Cárdenas Santamaría propuso este martes la realización de un debate público con el senador Iván Cepeda, a quien invitó a explicar su postura frente al modelo político y económico del régimen chavista y la conveniencia —según él— de replicarlo en Colombia.

La invitación fue hecha a través de un video difundido en las redes sociales del aspirante presidencial, en el que Cárdenas cuestionó abiertamente las ideas que asocia con el socialismo latinoamericano y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, ese modelo ha generado en países como Venezuela.

En su pronunciamiento, el candidato marcó distancia frente a lo que calificó como proyectos políticos que han derivado en crisis económicas, migratorias y sociales en la región, y defendió la necesidad de que Colombia avance por una ruta democrática, institucional y centrada en el bienestar ciudadano.

Cárdenas insistió en que el contraste de visiones debe darse de cara al país y con argumentos, como una forma de ofrecer claridad a los electores en medio del debate político previo a las elecciones presidenciales.

“Para contrarrestar ideas y darle claridad a los colombianos, el mejor escenario es un debate público”, afirmó.

Propuesta de De la Espriella

El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó un reto directo y público a Iván Cepeda para que enfrente al país en un debate abierto y responda por sus posiciones y vínculos políticos frente a las FARC, el ELN y el régimen venezolano.

“Cepeda está escondido, aprovecho estos micrófonos para convocarlo a un debate, para que le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, el ELN y la narcodictadura de Venezuela”, afirmó De La Espriella. El precandidato sostuvo que, de cara a las elecciones presidenciales, no se trata de una disputa personal, sino de un debate de fondo sobre democracia, institucionalidad y seguridad nacional.

Según explicó, los colombianos tienen derecho a conocer con claridad qué proyecto representa cada candidato y cuáles son sus alianzas políticas e ideológicas.

“Los dos candidatos que hoy punteamos en las encuestas somos Cepeda y yo. Es fundamental que el país sepa quién está del lado de la democracia y quién pretende repetir y profundizar el experimento que hoy tiene a Colombia sumida en la crisis”, señaló.