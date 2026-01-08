La Registraduría ya terminó de revisar las firmas entregadas por 12 aspirantes a la Presidencia de la República, de un total de 22. De estos, seis ya fueron avalados por la entidad y otros seis no cumplen con los requisitos.

Los seis que cuentan ya con el aval de la Registraduría son: Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila.

De estos candidatos, Luna fue el primero en recibir la notificación. Se trata del candidato por el Movimiento Ciudadano “Sí Hay Un Camino”.

Mientras tanto, los que no cuentan con los requisitos son: Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihály Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez, Pedro Pablo Díaz García.

La Registraduría tiene hasta el 21 de enero para seguir revisando las firmas y otros requisitos de los precandidatos, para luego dar a conocer la lista definitiva.

Prensa David Luna. Aval de la Registraduría a David Luna como candidato presidencial.

Hasta el 10 de enero se pueden postular los jurados de las elecciones legislativas, recuerda la Registraduría

Hasta el próximo sábado 10 de enero, entidades públicas, empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas podrán cargar las listas de los posibles jurados de votación para las elecciones de Congreso de 2026, a realizarse el 8 de marzo.

En este sentido, los sorteos para la designación de los jurados de votación se realizarán entre el 21 y el 23 de enero, y el plazo máximo para la publicación de las listas de jurados designados es el 26 de febrero.

Se estima que más de 850.000 ciudadanos prestarán su servicio como jurados de votación durante las elecciones de Congreso, indicó la Organización Electoral.