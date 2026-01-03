Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de una operación militar por parte del Gobierno de Estados Unidos, varios precandidatos presidenciales han hecho un llamado a garantizar la protección del pueblo colombiano y la frontera con el vecino país, ante una posible crisis de migración.

Una de las primeras en pronunciarse fue Vicky Dávila, quien aseguró que “el dictador Nicolás Maduro fue quien violó los derechos humanos del pueblo venezolano por años”.

URGENTE

CAPTURADO NICOLÁS MADURO. Cayó el régimen del Cartel de los Soles, cayó la dictadura.



¡Bendito sea Dios! LIBERTAD Y DEMOCRACIA en Venezuela. Estamos con ustedes hermanos venezolanos. pic.twitter.com/kiCPCeWQ7v — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 3, 2026

A lo que agregó que “el régimen generó dolor y muerte. Maduro terminó como tenía que terminar, preso, respondiendo por la infamia contra su pueblo y la cocaína”.

Para Sergio Fajardo, la caída del régimen se constituye en un “alivio” y enfatizó que la recuperación de la democracia en Venezuela es una “necesidad urgente” tras años de “una dictadura que sumió al país en una profunda crisis humanitaria, violó sistemáticamente los derechos humanos y convirtió su territorio en un paraíso del crimen organizado, afectando gravemente a Colombia”.

Enfatizó que “es urgente abrir canales de diálogo para que el país no desemboque en un conflicto tras la captura de Maduro y Colombia no termine seriamente perjudicada. Hoy hay que proteger nuestras fronteras con todas las capacidades de nuestras Fuerzas Militares”.

La caída del dictador Maduro es un alivio. La recuperación de la democracia en Venezuela es una necesidad urgente después de años de una dictadura que sumió al país en una profunda crisis humanitaria, violó sistemáticamente los derechos humanos y convirtió su territorio en un… — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 3, 2026

Sin embargo, cuestionó la ruptura del derecho internacional con la intervención militar de Estados Unidos, puesto que se vulneran los principios de la Carta de la ONU, “en los que Colombia siempre ha creído, y contribuye a la continuidad del quiebre de las Naciones Unidas, algo que debe preocuparnos a todos y frente a lo cual debemos trabajar para fortalecerla”.

Y recalcó: “Colombia siempre estará al lado del pueblo de Venezuela que se manifestó en las urnas en contra de la dictadura. Esperamos una transición pacífica a la democracia lo más pronto posible”.

Por su parte, Mauricio Lizcano puso a disposición su equipo técnico para ayudar a los colombianos en la frontera con Venezuela a afrontar una posible crisis de emigración y anormalidad económica.

“Colombia entiende la complejidad del momento, pero su prioridad es proteger a su gente y su frontera. La captura de Nicolás Maduro y la caída del régimen es una buena noticia para Venezuela y el mundo”, manifestó Lizcano.

Colombia entiende la complejidad del momento, pero su prioridad es proteger a su gente y su frontera.

La captura de Nicolás Maduro y la eventual caída del régimen es una buena noticia para Venezuela y el mundo.



Nunca una intervención militar extranjera será el camino, sin… — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) January 3, 2026

El precandidato presidencial del movimiento ‘Colombianisimo’ indicó que Colombia debe ser parte de la solución regional: “Es importante que Colombia esté atento a los sucesos y active todos los mecanismos humanitarios ante una posible inmigración”.

A lo que sumó: “El régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez durante años destruyó la democracia y tenía al pueblo sufriendo y resistiendo incluso la separación de miles de familias. Oramos por el pueblo venezolano”.

Por su parte, Abelardo De la Espriella recordó que hace 8 años anunció durante una entrevista que “la única posibilidad que había de liberar a Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar norteamericana que hoy, gracias a Dios, se ha concretado”.

A reglón seguido, expuso que “así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos. Cuando lo escribí claramente en mi libro Muerte al Tirano, me tacharon de extremista y radical; hoy, el tiempo me da la razón”.

El líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’ agregó: “Venezuela será libre y Colombia seguirá la misma senda. Lograremos el triunfo en las urnas para salvar del petrismo y del narcoterrorismo a nuestra nación, reconstruirla y llevarla al sitial de grandeza que se merece”.

Lo dije hace 8 años: la única posibilidad que había de liberar a Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar norteamericana que hoy, gracias a Dios, se ha concretado. Así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos. Cuando lo escribí… pic.twitter.com/5ffqeedXyt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 3, 2026

Al tiempo, envió un mensaje de respaldo a la líder opositora María Corina Machado: “Mis respetos y apoyo total a María Corina Machado, la verdadera heroína y segunda libertadora de Venezuela. Mi profunda admiración para ella, una mujer sin par, comprometida con la democracia y la institucionalidad de su país”.

A lo que agregó: “Reconocimiento especial al secretario de Estado, Marco Rubio, cerebro de este triunfo, y a mis amigos congresistas de la Florida, que han estado siempre del lado de la libertad de Venezuela”.

Mientras que Claudia López aseguró que la prioridad debe ser la recuperación de la democracia en el vecino país, siendo enfática en que la mejor manera de proteger a Colombia es evitar respaldos al Gobierno de Maduro.

“En ningún caso el Gobierno colombiano debe prestarse para que se atrinchere el régimen dictatorial y criminal de Maduro, debe liderar una acción multilateral que asegure y estabilice la democracia con seguridad y desarrollo en Venezuela y en nuestra frontera”, dijo.

Recuperar la democracia en Venezuela es la prioridad de colombianos y venezolanos. En ningún caso el gobierno colombiano debe prestarse para que se atrinchere el régimen dictatorial y criminal de Maduro, debe liderar una acción multilateral que asegure y estabilice la democracia… pic.twitter.com/D3OkDURGlE — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 3, 2026

Y agregó que “Maduro, quien ha violado sistemáticamente los derechos del pueblo venezolano, robándose las elecciones, violando los derechos humanos de millones de sus ciudadanos y aliándose con el crimen organizado no puede ahora cínicamente pedir que el derecho lo proteja”.

A su turno, el precandidato David Luna expresó que la caída de Maduro debe conllevar a una transición hacia la democracia y libertad.

“Cae el dictador, cae el jefe del Cartel de los Soles, cae uno de los responsables del narcotráfico, del crimen transnacional y violaciones masivas, sistemáticas de derechos humanos, cae el dictador que se robó las elecciones constitucionales de Venezuela”, dijo.

Cae el dictador, cae el jefe del Cartel de los Soles, cae uno de los responsables del narcotráfico, del crimen transnacional y violaciones masivas, sistemáticas de derechos humanos, cae el dictador que se robó las elecciones constitucionales de Velezuela. La impunidad no es… — David Luna (@lunadavid) January 3, 2026

A lo que sumó: “La impunidad no es eterna. Venezuela debe iniciar de inmediato su transición hacia la democracia y libertad. Maduro debe ante la justicia y la comunidad internacional denunciar todos los vínculos y alianzas que construyó durante años con países y gobiernos vecinos –incluyendo Colombia– y extra regionales. Llegó el momento de la verdad y la justicia”.

Por su parte, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, condenó la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano.

“Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional”, dijo.

ANTE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU EN VENEZUELA



El presidente @petrogustavo ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EEUU en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 3, 2026

En su mensaje también anotó: “Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”.