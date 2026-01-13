El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó al Partido Oxígeno entregar el aval a Enrique Peñalosa para que pueda participar en próximas elecciones presidenciales del mes de mayo.

“He pedido al @partidooxigeno entregar aval a @EnriquePenalosa, quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales. El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista.”, escribió en su cuenta de X.

Tras su publicación, Ingrid Betancourt, directora del partido Oxígeno, le dio la “bienvenida” a la iniciativa y aseguró que la sabiduría y experiencia de Peñalosa “fortalecen” la unión del partido.

“Bienvenida esta generosa iniciativa de @PinzonBueno. La grandeza, inteligencia, y corazón de Juan Carlos aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la Victoria.”, sostuvo.

Asimismo, Enrique Peñalosa agradeció el gesto de Pinzón Bueno y Betancourt, y aceptó el aval otorgado por el partido Oxígeno.

“Agradezco enormemente el liderazgo de @PinzonBueno con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a @IBetancourtCol por el extenderme el aval del @PartidoOxigeno que acepto con gratitud.”, manifestó.