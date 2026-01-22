Ocho días después de oficializarse su salida del Gobierno nacional, Juan Carlos Florián se manifestó públicamente a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en X, el exfuncionario expresó su agradecimiento al presidente Gustavo Petro por haberle permitido formar parte de la administración y liderar el Ministerio de Igualdad y Equidad.

“Agradezco al presidente @petrogustavo por la oportunidad de seguir aprendiendo a su lado sobre igualdad y por permitirme hacer parte de su gobierno desde la Bogotá Humana. Tengo el orgullo, honor y satisfacción de haber sido la persona ministra de la Igualdad y Equidad de Colombia, una entidad que representa las luchas y la justicia social del país. Lo defendí y lo defiendo; junto con mi equipo de trabajo elevamos la ejecución presupuestal, nuestra presencia en los diferentes territorios del país y lo salvamos de morir en el Congreso”, expresó.

En ese mismo mensaje, Florián también se refirió a quien asumirá su lugar en la cartera, Alfredo Acosta, a quien le deseó éxitos y destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“Al mayor Lucho, mis felicitaciones y reconocimiento a sus saberes y al enorme trabajo como defensor de los derechos humanos. Para eso fue creado el ministerio, para que trabajáramos en él quienes somos parte de la diferencia y las diversidades humanas de Colombia. En ese ministerio estamos y debemos estar las parteras, las putas, las maricas, las personas indígenas, afro, pobres, madres cabeza de familia, brujas, bachilleras y doctoras. ¡Viva la igualdad y que vivan las diversidades humanas! PD: ¡Dejen a Nelfy quieta y respeten a las mujeres!”.

Por otro lado, la salida de Florián de la Casa de Nariño se dio en medio de inconformidades internas y cuestionamientos relacionados con el bajo nivel de ejecución presupuestal del ministerio. Desde el inicio de su gestión, su designación fue objeto de controversia, ya que contravino la Ley de Cuotas. Aunque se identificaba públicamente como ‘ministra’, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó varias demandas que advertían un posible incumplimiento de la norma, la cual exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio estén ocupados por mujeres.

Además, el exministro deja el cargo en un momento determinante para la cartera, mientras en el Congreso avanza el Proyecto de Ley No. 302 de 2025 Senado – 020 de 2025 Cámara, iniciativa que busca formalizar la creación del ministerio. Aunque la propuesta superó su primer debate en las Comisiones Primeras Conjuntas, su futuro en el Legislativo es incierto y no cuenta con un respaldo sólido.

Finalmente, el anuncio del nombramiento de Alfredo Acosta no ha estado exento de críticas. Sectores políticos y de opinión han cuestionado que la dirección del ministerio quede en manos de una persona que no registra formación académica más allá del bachillerato. También se ha señalado que su experiencia laboral se concentra principalmente en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), entidad en la que ha trabajado durante más de 14 años, sin un recorrido amplio en el sector público.