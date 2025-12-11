En medio de sus palabras de defensa ante acusaciones por baja ejecución dentro del Ministerio de Igualdad, el ministro Juan Carlos Florián confirmó que Dumar David Guevara fue desvinculado de su cargo como viceministro de esa cartera.

Leer también: Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo anuncian que irán a consulta en marzo por fuera del Frente Amplio

“El funcionario ya no está, no hace parte del Ministerio. A él se le pidió su renuncia y efectivamente ya no está en el Ministerio”, declaró Florián a medios de comunicación este jueves 11 de diciembre.

Al parecer la decisión tendría que ver con una serie de chats revelados en los que Guevara insulta a Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro.

En los mensajes, que se hicieron públicos el pasado fin de semana, Guevara usa expresiones ofensivas en contra de Andrea Petro y también en contra de Mary Luz Herrán, exesposa del presidente.

“Viene la Andrea Petro a las 10 a. m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse”, se lee en uno de los mensajes, revelados por El Colombiano.

Importante: Expresidente Uribe plantea posibilidad de que el Centro Democrático no participe en las consultas de marzo

En otro mensaje, añadió: “Erda, esas perras siguen ‘aplonadas’ aquí en el piso 19. La Mary Luz y la Andrea se cansaron de esperar y se fueron jajajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que, si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

Y en otro mensaje se lee: “Jajaja, las descaradas de Mary Luz y la Andrea diciéndole a Charlotte: ‘¿Ese tipo Dumar qué hace aquí?, ¿si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía?’ Jajajaja; qué tal las ‘hps’, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajajaja, qué tal las ‘hptas’”.

Esto habría hecho a Guevara se le pidiera la renuncia y ya este jueves se confirmó, en palabras del propio Florián, que no continúa como viceministro.