BOGOTÁ. El expresidente Álvaro Uribe planteó este jueves la posibilidad de que el partido Centro Democrático no participe en las consultas interpartidistas del 8 de marzo y sostuvo que el candidato de la oposición y la independencia podría elegirse por encuesta.

“Si esa consulta se dispersa en varios grupitos, es inútil estar allí (…). En ese caso uno pensaría que es mejor que el Centro Democrático se reserve y no participe”, dijo el exmandatario a la emisora Blu Radio.

Insistió en este punto el líder natural del Centro Democrático en su idea de construir una coalición amplia que reúna a múltiples sectores, desde la derecha de Abelardo de la Espriella hasta el centro de Sergio Fajardo, para enfrentar al petrismo.

“He soñado con que todos estén unidos (…). No va a haber un consenso completo de ideas, pero sí un acuerdo sobre lo fundamental. (...) Si hay una sola consulta de afines, estaremos. Si hay consultas dispersas, no vale la pena estar allí”, reiteró Uribe Vélez.

Y coincidió con Fajardo en la posibilidad de una encuesta como mecanismo de unificación: “Me parece un gran avance (…). Podría ser un mecanismo, qué sé yo, encuesta buscando una unificación”, agregando que podría realizarse antes de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo para llegar con un candidato opositor e independiente único.