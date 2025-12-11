Daniel Palacios llegó este miércoles, con su esposa y su hijo, a la Registraduría Nacional, alrededor de las 9:05 a. m., con el objetivo de radicar cerca de 1.200.000 firmas, con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2026.

Cabe recordar que el plazo máximo para que lo precandidatos presidenciales que optaron por el camino de la recolección de firmas las inscriban ante el organismo electoral, es el próximo 17 de diciembre de 2025.

Palacios se inscribió bajo el aval del Partido Liberal, ya que la colectividad le envió en las últimas horas una carta al exministro de Duque para que represente al partido en una consulta interpartidista en marzo.

Para el partido, Palacios “representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda”, añade el comunicado.