Las autoridades reportaron la reciente captura de Jheisson Jair Mercado Rangel, un hombre que desde hacía ocho años era buscado por el feminicidio de su expareja Betty Torres Sierra, hallada muerta en febrero de 2017 en un hotel, sobre la avenida Murillo, en el sur de Barranquilla.

De acuerdo con la información oficial, la diligencia fue adelantada por funcionarios del CTI de la Dirección Seccional Atlántico, con apoyo del Gaula Militar Caribe, en un operativo realizado en el municipio de Becerril, Cesar, y en cumplimiento de una orden judicial relacionada con un proceso por feminicidio agravado.

La Fiscalía señala al capturado como presunto responsable del feminicidio de Torres Sierra, en hechos ocurridos el 2 de febrero de 2017 al interior del Hotel Taberna Spanic, ubicado en la calle 45 No. 6 Sur-27.

En aquel momento, con apoyo del personal de servicio del hotel, se conocieron algunos detalles de ese doloroso episodio de violencia de género.

En su momento las autoridades confirmaron que la víctima había llegado al hospedaje en compañía de Mercado Rangel y, después de un lapso, el sujeto salió del lugar y mencionó al servicio que “ya regresaba”.

Con el paso de las horas y, ante su ausencia, el personal del hotel ingresó a la habitación con la Policía Metropolitana de Barranquilla y hallaron el cuerpo estrangulado de la víctima.

Hay que recordar que la mujer fue dejada en el lugar sin ningún tipo de identificación y después de 24 horas de reportada su muerte fue identificada por su familia tras acudir a la sede del Instituto de Medicina Legal.

Betty Torres Sierra fue sepultada en el cementerio de Malambo y en aquel entonces su familia corroboró con preocupación un inquietante hecho: su pareja, Jheisson Jair Mercado Rangel, no apareció desde el jueves 2 de febrero, fecha en la que fue a buscarla a su casa, y tampoco acudió al entierro.

La pareja sostenía una relación hacía un año, más o menos. Ella jamás manifestó haber sido agredida o tener algún problema con él, quien trabaja en una ferretería.

Mercado Rangel fue presentado en audiencia ante un juez de control de garantías, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y el togado a cargo ordenó su traslado a prisión mientras continúa su proceso.

“Queremos esclarecer el asesinato de mi hermana. No podemos permitir que quede impune, no podemos como sociedad dejar que más mujeres sean víctimas de la violencia y no den con los responsables”, expresó en aquel entonces César Torres Sierra, hermano de la víctima fatal.