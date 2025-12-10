Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

La Policía Nacional, en desarrollo de las acciones permanentes para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, logró hacer efectiva la captura de un sujeto requerido por la justicia por el delito de hurto calificado, en procedimientos realizados en Barranquilla.

Durante labores de registro, control y verificación de antecedentes, los uniformados interceptaron a un individuo que presentaba actitud sospechosa.

Al consultar su información en los sistemas institucionales, se evidenció que registraba un requerimiento judicial vigente, por lo cual se procedió a la verificación formal a través de los canales establecidos.

Una vez confirmada la orden judicial, los agentes materializaron la captura y le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona capturada, quedando inmediatamente a disposición de la autoridad competente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó: “Seguimos trabajando de manera incansable para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia. Ningún delincuente está por encima de la ley y continuaremos cerrándoles los espacios”.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de los ciudadanos e invita a la comunidad a suministrar información que permita prevenir el delito a través de la línea de emergencias 123 y la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva.