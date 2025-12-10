Los médicos de turno del Hospital Universidad del Norte informaron sobre el fallecimiento de Alan David Jaramillo Quiroz, de 21 años, quien había sido blanco de un atentado sicarial durante la tarde del pasado lunes 8 de diciembre.

Leer también: Video: adolescente muere atropellado por una camioneta en la vía Caracolí

Aquel violento ataque ocurrió en el barrio Villa Adela, ubicado en el municipio de Soledad.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 3:10 de la tarde, el joven presuntamente estaba comprando estupefacientes acompañado de una persona.

Sin embargo, aquel sujeto con el que estaba había desenfundado un arma de fuego y, sin mediar palabras, le propinó varios disparos, para posteriormente huir hacia un rumbo desconocido.

Tras el ataque, el joven había quedado tendido en el piso, hasta que fue auxiliado por su hermano, quien lo trasladó rápidamente hasta el centro médico antes mencionado.

No obstante, la víctima acabó falleciendo horas después de haber ingresado debido a la gravedad de sus heridas.

Según la Policía, el occiso presuntamente se dedicaba al hurto y a la distribución de estupefacientes.

Asimismo, habría sido amenazado por alias Cachaco Daniel, quien sería un presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Agentes del CTI se trasladaron hasta el sitio del ataque armado y hallaron varias papeletas de base de coca.

Las autoridades manifestaron que, al parecer, el hecho de sangre se habría perpetrado por el control territorial de la venta de estupefacientes entre los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeño