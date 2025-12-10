En el corregimiento de La Aguada, Malambo, los habitantes de este territorio permanecen sumidos en la tristeza, luego de la violenta muerte de un adolescente que fue arrollado por una camioneta.

El trágico accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada del pasado lunes 8 de diciembre, mientras varias personas seguían festejando la popular Noche de Velitas.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jesús David Sanjuan Sánchez, de 16 años de edad.

EL HERALDO tuvo acceso a la grabación de una cámara de seguridad que captó el momento exacto del trágico siniestro.

El video, cuya duración es de 3:21, muestra cómo el joven Jesús David camina junto con un amigo a eso de las 1:35 a. m. sobre la vía Caracolí, exactamente en la calle 14 # 8A-14.

Al menor se le observa caminar dentro de la vía, mientras que su compañero le sigue el paso desde el arcén.

De un momento a otro, una camioneta de color blanco tipo estaca, aparece en la carretera a toda marcha y embiste violentamente a Sanjuan, quien sale volando tras el impacto y choca contra las llantas de furgón que estaba estacionado a un lado de la carretera.

Su amigo, sorprendido e invadido por los nervios, vuelve sobre sus pasos mientras observar como el conductor del vehículo huye del sitio sin al menos frenar, luego se lleva una mano a la cabeza y empieza a correr en busca de ayuda para su amigo.

Desafortunadamente el menor de 16 años acabó falleciendo ahí mismo donde había quedado postrado: su rostro estaba completamente hinchado mientras que de su boca y mentón brotaba un montón de sangre.

Hoy por hoy, las autoridades se encuentran avanzando la investigación, revisando cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar las placas del vehículo y su conductor para así capturarlo.