En la noche del pasado martes 9 de diciembre, sobre las 9:30 p. m., fueron asesinados a bala dos hombres en el barrio Zarabanda de Soledad.

Las víctimas fueron identificadas como Arcadio Manuel Acosta Gutiérrez, de 36 años, y Wisman Rafael Mejía Vargas, de 38 años. Asimismo, en el ataque sicarial resultó herido Jesús Alberto Montenegro Charys, de 28 años.

“Los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban jugando en máquinas de azar dentro del establecimiento de razón social “La Bendición”, momento en el que llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de los cuales les disparó en repetidas ocasiones", señala el reporte de la Policía.

Las autoridades indicaron además que “dos de las personas quedaron tendidas en el lugar sin signos vitales, mientras que un tercero fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde recibe atención médica”.

Según información suministrada por el administrador del establecimiento, en horas de la mañana habrían entregado $50.000 a una mujer como parte de un cobro extorsivo, aseguró la Policía.

La Mebar señaló también que uno de los occisos y el herido registraban anotaciones judiciales: Arcadio Acosta, por el delito de hurto calificado, y Jesús Montenegro (lesionado), por porte ilegal de armas de fuego.

“El hecho se registró en zona bajo la injerencia del GDO Los Costeños, al mando de alias Alexis el 10″, se lee en el comunicado.