En desarrollo de operativos de control y prevención, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la incautación de pólvora y fuegos pirotécnicos en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las acciones adelantadas para evitar accidentes durante la temporada decembrina.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio Puerta Dorada, a la altura de la calle 93D con carrera 16B, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro y control interceptaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta.

Durante la inspección, los policías hallaron en su poder una bolsa plástica que contenía una caja con material pirotécnico, por lo que procedieron a su incautación.

Según el reporte oficial, fueron decomisados fuegos artificiales tipo ‘soplona’, ‘volcancito’, ‘silbador’, ‘metralleta pirotécnica’, cajas de ‘cuatro golpes’, láminas de triquitraque y chispitas tipo mariposa, con un avalúo aproximado de 400 mil pesos y un peso cercano a los tres kilogramos.

Al respecto, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que estos operativos buscan proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad.

“Estas acciones hacen parte de la estrategia preventiva que busca evitar quemaduras y tragedias asociadas al uso de pólvora, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Nuestro compromiso es proteger la vida y garantizar unas celebraciones seguras para todas las familias”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a no fabricar, comercializar ni manipular pólvora, y recordó que cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia puede ser denunciada a través de la línea de emergencias 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.