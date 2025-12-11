Indignados y consternados se encuentran los habitantes del departamento de La Guajira luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida en las últimas horas en el área rural del municipio de Dibulla.

Se trata de Shelsy Michel Navarro Ojeda, quién desapareció del seno de su hogar en horas de la mañana del miércoles 10 diciembre.

Ante la preocupación de los familiares por no saber de su paradero con el paso de las horas, se reportó ante las autoridades y con la ayuda de la comunidad iniciaron la búsqueda que terminó en la noche con el lamentable hallazgo de su cuerpo en el interior de un saco, a cinco casas de donde residía en el barrio El Vivero, del corregimiento de Mingueo.

En el lugar se aglomeró todo el pueblo mientras personal de la Policía Judicial realizaba la inspección al cadáver, que fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para establecer las causas de la muerte.

En redes sociales circula una fotografía de un individuo que la comunidad señala con el pregunto responsable de la muerte de la menor, sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado para dar pormenores del repudiable hecho.