En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X le pidió al CTI de la Fiscalía identificar los cadáveres que aparecieron en costas del departamento de La Guajira.

El mandatario nacional expresó en su trino que los cuerpos están enterrados en la Alta Guajira, en la zona más al norte del país, y que podrían ser ciudadanos extranjeros.

“Espero del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Colombia) la mayor colaboración para encontrar estos cadáveres. Están enterrados en Puerto López, extremo norte de La Guajira. Al parecer, son lancheros bombardeados en el Mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”.

El presidente agregó que “es inhumano que mientras los indígenas wayuu los hayan enterrado, la Fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación. Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe; todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas”.

En un video que publicó en su trino el mandatario de izquierda se logra observar a nativos cavando una fosa común para sepultar los cadáveres que fueron encontrados la semana pasada, de acuerdo a lo indicado por la Policía Nacional a este medio.

“Nosotros tenemos el mar estratégico del Caribe para detener el narcotráfico, pero también para sufrir la arbitrariedad. Nuestro mar y nuestro pueblo están heridos y fluye la sangre en las playas”, expresó el mandatario.

De acuerdo con el jefe de Estado “el CTI no debe tener temor de identificar restos humanos; es su deber y es deber de nuestra Fuerza Pública y nuestra justicia identificar personas, que no son animales”.

El presidente de Colombia también le solicitó a “República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación”.

“No más sangre en el Caribe. El pueblo caribeño debe reunirse sin temor para acabar la masacre. Colombia tiene una propuesta de redención del Caribe, para aislarlo de la mafia, que siga siendo un mar de libertad y de la paz. El Caribe puede ser el segundo renacimiento del arte en el mundo”, concluyó el presidente de la República.

Como es de amplio conocimiento, las Fuerza Militares de los Estados Unidos ha bombardeado una serie de supuestas narcolanchas en el mar Caribe, en su avanzada que adelanta bajo órdenes del presidente Donald Trump contra el cártel de Los Soles.