Durante el debate de moción de censura que se cumple este miércoles en la plenaria de la Cámara contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció dos casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’ durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Se están presentando casos de ‘falsos positivos’ nuevamente en Colombia. Tres soldados presuntamente le dispararon a un civil mientras este suplicaba que no lo mataran. Luego, según la denuncia, le desataron las manos, acomodaron el cadáver y le colocaron un arma para simular un combate”, dijo la legisladora independiente.

Las víctimas de estos casos de ‘falsos positivos’ perpetrados en 2024 serían, según expuso Miranda, Jonh Bayron Londoño, persona protegida en Ituango, Antioquia, y Ned David Valencia, líder social de Vistahermosa, Meta.

Asi mismo, expuso la parlamentaria que entre enero y octubre de 2025 153 integrantes de la fuerza pública han sido asesinados. Y señaló además que durante ese mismo periodo de tiempo 527 fueron secuestradas en el país.

A su vez, su copartidaria y colega, Catherine Juvinao, denunció que no son 31 los menores que han fallecido en combates durante este gobierno, sino 54.

“Un total de 54 menores han muerto en bombardeos o en enfrentamientos con la fuerza pública durante el gobierno de Gustavo Petro”, dijo la congresista.