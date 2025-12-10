La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de un equipo interdisciplinario y en contacto directo con la comunidad Nasa identificó un patrón sistemático de violencia perpetrado por las disidencias de las Farc en el Cauca.

Los elementos de prueba recogen al menos 32 hechos delictivos, entre homicidios, intentos de asesinato y desplazamientos forzados, que han dejado 43 víctimas desde 2022 hasta la fecha. Entre los afectados se encuentran 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 firmantes del acuerdo de paz y 5 sabedores ancestrales.

Los delitos comprobados hasta ahora habrían sido cometidos por el Frente Dagoberto Ramos, parte del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en municipios como Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

Estos actos se enmarcarían en un plan de exterminio promovido por los líderes del grupo armado ilegal para despojar a la población Nasa de sus territorios y evitar cualquier resistencia a sus acciones criminales en el norte y oriente del Cauca.

En ese sentido, y luego de una labor articulada con la Vicefiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional Cauca, la Dirección Especializada contra las Violaciones alos Derechos Humanos, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis de Seguridad Ciudadana, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) acudió ante un juez penal de control de garantías para solicitar y obtener órdenes de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco; Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o El Mocho, entre otros señalados cabecillas, por el delito de genocidio.

Adicionalmente, fueron emitidas órdenes de captura contra otros 10 integrantes, jefes de milicia y comisión, y milicianos del Frente Dagoberto Ramos, que serían los responsables de la materialización de los actos de violencia recurrente contra el pueblo Nasa.