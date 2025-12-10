Un inspector de Policía en Soacha fue suspendido temporalmente de su cargo por un periodo de tres meses, luego de ser acusado de acosar sexualmente a una joven vigilante.

Lea más: ‘Es un reconocimiento a los venezolanos que han puesto un granito de arena bajo su liderazgo’: Marta Lucía Ramírez por Nobel a Machado

El hecho se hizo público cuando la joven identificada como Dalin Selena Monsalve Rincón, de 23 años, decidió grabar con su celular la difícil situación que enfrentaba en su puesto de trabajo. La grabación, difundida por Noticias Caracol, generó una reacción inmediata por parte de las autoridades.

Asimismo, Dalin Monsalve, quien se desempeña como vigilante, afirmó que optó por grabar los hechos debido a que el funcionario repetía ese comportamiento con frecuencia.

En el video se observa al inspector dirigiéndose a la joven con frases de contenido sexual, como “mamacita rica” y “me la voy a robar”, mientras forcejea con ella. Dalin le responde repetidamente con un “no” e intenta apartarlo.

Según Monsalve Rincón, “me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. En todo el vídeo, ese señor tiene una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”.

Ver más: La jueza Marienela Cabrera irá a juicio por publicar videos bailando en TikTok

A su vez, ese mismo día se presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunta violencia y/o acoso sexual, en la que se señaló a Figueredo como posible implicado.

Después de que comenzaran las investigaciones internas, la Oficina de Control Interno Disciplinario envió el pasado 3 de julio a la Personería Municipal la documentación que respaldaba la denuncia, con el fin de que esa entidad (única facultada para determinar la continuidad del funcionario) tomara las medidas pertinentes.

El pasado miércoles 3 de diciembre, la Personería de Soacha dispuso la suspensión provisional del inspector mientras se toman decisiones. Una vez la resolución sea notificada de forma oficial, la Alcaldía deberá ejecutarla de manera inmediata.

Lea también: El reclutamiento de niños crece en Colombia en medio de la polémica por bombardeos

Finalmente, en su pronunciamiento, la administración municipal indicó que el Programa de Mujer y Género ha brindado acompañamiento a ambas víctimas a lo largo de todo el proceso, y reafirmó su rechazo total a cualquier forma de acoso o violencia contra las mujeres.