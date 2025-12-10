La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció que llevará a juicio a Marienela Cabrera Mosquera, la jueza de Florencia, Caquetá, que terminó investigada por “acciones sugestivas y provocativas”, tras publicar videos bailando en su cuenta personal de TikTok.

El ponente del proceso es el magistrado Manuel Enrique Flórez, quien expidió un documento donde se formulan los cargos contra la funcionaria judicial, argumentando que en su cuenta personal se hallaron 48 videos que contienen “imágenes de sus partes corporales y acciones sugestivas y provocativas”.

Sin embargo, en su defensa, la jueza Marienela Cabrera le preguntó al magistrado Flórez qué le provocan los videos que ella sube a su plataforma.

“Yo sí quisiera saber qué podrán provocar o sugerirle a un hombre cercano a los 70 años mis publicaciones, qué pensamientos oscuros le podrán llegar a la mente porque nos tacha de ‘inmorales’”, dijo la jueza.

Según el ponente, el centro de la investigación no es en sí los videos publicados sino el lugar donde fueron grabados, ya que algunas imágenes sugieren que habría sido en las instalaciones del Juzgado 01 Penal Municipal y Juzgado Penal del Circuito de Adolescentes de Florencia (Caquetá).

No obstante, testigos del caso manifestaron que no han visto a la jueza Cabrera realizando videos en su despacho.

La funcionaria aparece “mostrando partes de su cuerpo no cubiertas por sus ropas, como la región pectoral”, señala el magistrado. Asimismo, enfatiza que la funcionaria se ubica de tal manera que resalta otras partes de su cuerpo, “como los glúteos”.

Ante esto, la jueza ha respondido en su misma cuenta de TikTok, indicando que “hay gente que no me soporta y me vigila más que el FBI”. La funcionaria rechaza las acusaciones del magistrado, argumentando que no está cometiendo ningún delito.

El magistrado ponente reiteró que Cabrera Mosquera ha actuado “sin mostrar recato y decoro como servidora judicial”, y aseguró que “sus actos terminan afectando la imagen de la administración de justicia”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que la funcionaria estaría traspasando las “prerrogativas de la condición de género, a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial”.