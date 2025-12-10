María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, salió de Venezuela en un operativo reservado que la llevó primero a Curazao y luego a Noruega, según información confirmada este miércoles por el Comité Nobel y por una publicación exclusiva de ‘The Wall Street Journal’. La dirigente opositora viajó rumbo a Oslo un día después de la ceremonia, a la que no pudo asistir por las dificultades de su salida del país.

La odisea de Machado, de acuerdo con lo que reveló el medio americano, comenzó el pasado martes 9 de diciembre, cuando abandonó Venezuela por vía marítima en dirección a Curazao.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por ‘The Wall Street Journal’, la operación fue diseñada para mantener su viaje en absoluto secreto, con el fin de evitar que el régimen de Nicolás Maduro frustrara su desplazamiento hacia Europa.

Aliados de la dirigente opositora participaron en la planificación y resguardo del recorrido, convencidos de que la discreción era esencial para garantizar su seguridad en un contexto de vigilancia y hostigamiento contra voces críticas. Para Machado, la salida representaba la única opción viable para llegar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz.

El retraso y la confirmación de que estaba “a salvo”

La ausencia de Machado en la ceremonia en Oslo generó inquietud internacional. El Comité Nobel indicó que desconocía su paradero hasta que, horas antes, se publicó una comunicación en la que la líder opositora confirmó que estaba “a salvo” y en tránsito hacia Noruega.

En una llamada difundida por la organización, Machado destacó el apoyo recibido para concretar su desplazamiento: “Mucha gente había arriesgado sus vidas para que ella viajara a Oslo”, señaló el Comité al divulgar la conversación.

La dirigente explicó que estaba a punto de abordar un avión y lamentó no haber llegado a tiempo: “Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho decirles que no podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo y me dirijo a Oslo ahora mismo”.

El Comité Noruego también confirmó que la opositora había hecho “todo lo que estaba en su mano” para llegar a la ceremonia, describiendo su travesía como “un viaje en una situación de extremo peligro”.

El reconocimiento a su lucha democrática

El Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, destaca su “incansable esfuerzo” por promover las libertades en Venezuela y por impulsar una transición “justa y pacífica” hacia la democracia. El jurado la definió como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”, recordando que ha debido mantenerse oculta dentro del país, una decisión que ha inspirado a millones de venezolanos.

La entrega del galardón recayó finalmente en su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el reconocimiento en nombre de su madre ante la imposibilidad de que esta llegara a tiempo a la ceremonia en Oslo.

El mensaje de su madre desde Oslo

Desde el Grand Hotel, donde se alojan las familias de los galardonados, la periodista Salud Hernández-Mora registró un mensaje de Corina Parisca, madre de María Corina Machado, quien expresó la emoción por el premio y la ausencia de su hija.

“Mi amor, te queremos mucho. Te queremos más que nunca. Pero no porque te hayas ganado un premio, claro que eso contribuye, sino porque tú eres como eres. Cori, mi vida nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí en un rinconcito de cada uno de nosotros”, dijo.

Ante la consulta sobre si había logrado comunicarse con su hija, añadió: “El pueblo de Venezuela está esperando eso y más y ella lo dará”.