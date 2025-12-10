El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marcha este miércoles en Caracas junto a sus simpatizantes en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, fecha que coincide con la entrega en Oslo del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado.

La concentración tendrá dos puntos de salida al oeste de Caracas y llegará cerca del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

En los últimos meses el chavismo ha convocado varias marchas contra el despliegue aeronaval de EE. UU. en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, que interpreta como una “amenaza” a la soberanía y un intento de propiciar un cambio de régimen para apropiarse de los recursos del país suramericano.

El Gobierno de Donald Trump, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización que vincula al narcotráfico, desplegó desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas.

La marcha del chavismo fue convocada por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, quien dijo el pasado lunes, tras anunciar la convocatoria, que el Premio Nobel de la Paz es “una subasta” que se otorga “al mejor postor”.

Este miércoles, varios presidentes latinoamericanos, dirigentes de la oposición venezolana y familiares de Machado se han congregado en Oslo para la entrega del Nobel de la Paz, acto al que la líder opositora -que desde hace once meses estaba en la clandestinidad en Venezuela- no alcanzó a llegar, aunque estará en la capital noruega “en unas horas”, informó su hija, Ana Corina Sosa.

Machado es la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El martes, unas doscientas personas participaron en una concentración impulsada por media docena de organizaciones noruegas contra la concesión del nobel de la Paz a la opositora venezolana.

“Machado no merece el Nobel de la Paz. El premio debería ir a alguien que esté a favor del diálogo pacífico y que una a la gente”, dijo Kari Anne Næss, presidenta de la asociación noruega por la paz, creada en 1885 y la organización de ese tipo más antigua de este país nórdico.