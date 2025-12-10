La opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que luchan por la “libertad” de ese país, así como a “los líderes del mundo” que les apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre en Oslo.

EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT Ana Corina Sosa, hija del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, acepta el premio en nombre de su madre, de manos del presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

Ana confirmó tras recoger el premio que en “unas horas” podrá abrazar a su madre en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

“Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, aseguró.

Ana Corina Sosa enfrentó “la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión”.

Sosa comenzó expresando la “infinita gratitud”, en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo”.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”, dijo.