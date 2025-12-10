Este miércoles 10 de noviembre fue entregado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. La líder opositora del régimen venezolano no pudo asistir personalmente a la ceremonia que se realizó en el Ayuntamiento de Oslo, en Noruega, sin embargo fue su hija, Corina Sosa Machado, quien recibió el reconocimiento en su nombre.

Cabe recordar que la principal opositora de Nicolás Maduro permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha reaparecido en público desde hace once meses, cuando participó en una protesta en Caracas contra el mandatario venezolano.

Ante ello, en octubre, cuando se anunció que Machado había sido seleccionada para recibir el premio, surgió la incertidumbre sobre si podría viajar a Oslo para asistir personalmente a la ceremonia.

La líder opositora indicó este miércoles, vía telefónica desde un lugar desconocido, que aunque no podría asistir personalmente a recibir su premio, sí llegaría a Oslo y ya estaba en camino a la ciudad noruega.

¿Quién es Ana Corina Sosa?

Ana Corina Sosa Machado nació en Caracas en 1991. Además de compartir con su madre el segundo nombre y el apellido, comparte sus ideales y la firme convicción de ver una Venezuela libre y fuera del régimen chavista.

Ana no ha podido verse con su madre desde hace casi dos años, debido a las restricciones que enfrenta la líder opositora en el Gobierno de Maduro.

La joven emigró a Estados Unidos en 2012, donde se formó como ingeniera y actualmente trabaja en una reconocida empresa de software en Nueva York. Aunque durante varios años viajó con frecuencia a Venezuela para visitar a su madre y su familia, desde 2023 dejó de hacerlo por el aumento de la represión y los riesgos que implicaba regresar al país.

Al igual que su madre, Ana es ingeniera y se ha convertido en su principal representante fuera de Venezuela, llevando el mensaje de libertad y democracia, que la mayoría de ciudadanía venezolana anhela.

Este Nobel no es el primer reconocimiento que recibe en nombre de María Corina Machado, pues también ha recibido el Premio Sájarov 2024, el galardón Héroes de la Democracia 2025 y la Medalla de Oro de la Américas Society 2025.