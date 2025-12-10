A las 3:27 de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre se registró un fuerte temblor, de magnitud 5,8, que sacudió los departamentos del centro del país.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el epicentro del sismo fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.
El movimiento telúrico despertó y causó pánico entre los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.
Decenas de ciudadanos tomaron fotografías y grabaron videos de los momentos de angustia que vivieron por cuenta del temblor, para luego publicarlo en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo se movían los objetos colgantes, como lámparas y plantas, así como muebles dentro de las viviendas.
Por fortuna, hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños.
Videos del temblor en Colombia del 10 de diciembre de 2025
¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?
Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y solo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.
- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).
- Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.
- Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es #767.
- Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo.