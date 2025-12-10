A las 3:27 de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre se registró un fuerte temblor, de magnitud 5,8, que sacudió los departamentos del centro del país.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el epicentro del sismo fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El movimiento telúrico despertó y causó pánico entre los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.

Decenas de ciudadanos tomaron fotografías y grabaron videos de los momentos de angustia que vivieron por cuenta del temblor, para luego publicarlo en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo se movían los objetos colgantes, como lámparas y plantas, así como muebles dentro de las viviendas.

Por fortuna, hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños.

Videos del temblor en Colombia del 10 de diciembre de 2025

#temblor 3:30 am y se despierta uno con un temblor … pic.twitter.com/KvLHr6XH2O — El profe Charly (@CharlyMunevar) December 10, 2025

Fue leve , pero no queremos más , por favor #temblor pic.twitter.com/MI6bXN5RAA — Paola Andrea Castañeda Carreño (@PaolaAn28778760) December 10, 2025

Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB — Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025

Dios mío fue mi imaginación o tembló a las 3 de la mañana 😱😱😱 #Bogota #Temblor pic.twitter.com/fRCUlUnKuI — Julián Andrés (@JuliAndres68) December 10, 2025

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: