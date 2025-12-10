Sobre la tarde-noche de este martes 9 de diciembre, el municipio de Copacabana, en Antioquia, fue testigo de una explosión que dejó varias personas heridas.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, la explosión se presentó en el peaje de la población, sobre la autopista Medellín-Bogotá.

De momento es incierto si este incidente se debió a un ataque terrorista que tenía como objetivo los policías que se encontraban en el lugar y de los cuales hay dos heridos; o si simplemente fue un accidente con pólvora.

Según el diario El Colombiano, los dos uniformados lesionados fueron auxiliados y rápidamente evacuados de la zona para ser trasladados hasta centros asistenciales.

Por estos hechos, el peaje de la municipalidad antioqueña fue cerrado en ambos sentidos y se encuentra acordonado por las autoridades.

A este se le suma el reciente atentado con explosivos en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa, también perteneciente a la región del Valle de Aburrá. El ataque se produjo sobre la madrugada de este martes.

Según el relato de los trabajadores del lugar, estos fueron intimidados por integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que evacuaran. Tras ello instalaron los explosivos y los detonaron.

Pero eso no fue el único atentado que se ha registrado en Antioquia este 9 de diciembre, sobre la mañana un grupo de encapuchados incendiaron una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín.