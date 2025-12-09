Amigos y familiares del joven Samuel David Cabas Cuello, de 16 años, llenos de nostalgia y tristeza, por su muerte como consecuencia de un dantesco accidente de tránsito, en el barrio Novalito, de Valledupar, contaron cómo lo recuerdan y la pérdida irreparable que significa su ausencia.

Iván Cabas, hermano del fallecido, contó que mientras era velado el cuerpo en la funeraria La Fe, en la Catedral Ecce Homo, que todo se trató de una travesura de un adolescente de 16 años.

“Yo creía que yo le estaba enseñando cosas a él, pero era lo contrario, él me enseñaba cosas a mí, sí era obediente, pero hizo una travesura y mira el costo. Hace dos meses unos amigos de él, tuvieron un accidente solo sufrieron lesiones menores y los daños fueron materiales, él iba a ir, pero se quedó en la casa porque era tarde. Ese día me dijo que lo llevara al sitio y le dije: ‘vamos para que veas las consecuencias’, pero era un muchacho obediente”, relató Iván Cabas.

Este hecho ha causado conmoción en la capital del Cesar, en especial en los barrios tradicionales debido a que la familia Cabas, es una de las más tradicionales y conocidas.

Ángel Cabas, padre del adolescente muerto, manifestó que es un dolor indescriptible la pérdida de un hijo, en especial la de Samuel David, quien era noble y estaba al servicio del grupo Emaus de jóvenes, de la iglesia católica.

Como se recordará los hechos sucedieron el lunes festivo en horas de la madrugada cuando el joven junto a dos amigos tomaron el carro de un familiar sin autorización, y al desplazarse por la carrera 5 con calle 9D, se estrellaron contra un árbol, por causas que son investigadas. Sin embargo, se presume exceso de velocidad e impericia en el manejo.

Aún no se ha determinado quién conducía el automóvil Mazda de color blanco, en que se desplazaban.

Entre tanto el sepelio se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana.