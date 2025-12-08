La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al dragoneante grado 11 adscrito a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, Jhon Alexis Padilla Rodríguez, por ejecutar actos de acoso sexual contra un funcionario bajo su mando.

Leer también: El Cesar registra 11 lesionados con pólvora

El órgano de control comprobó que Padilla Rodríguez abusó de su posición jerárquica para vulnerar la dignidad, integridad y los derechos sexuales a un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia, lo que constituye una violación a los deberes y principios que rigen el servicio penitenciario.

En fallo de primera instancia, el Ministerio Público calificó la conducta como gravísima cometida a título de dolo, al determinar que el dragoneante utilizó deliberadamente su cargo en contra de su subalterno.

Importante: Muere joven de 16 años en Valledupar tras accidente con un vehículo que manejaba sin autorización

El ente de control busca proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos y preservar los principios que deben caracterizar el ejercicio de la función pública en el sistema penitenciario. Contra este fallo procede el recurso de apelación conforme a lo dispuesto en la ley disciplinaria.