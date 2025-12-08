La Secretaría de Salud Departamental del Cesar emitió el reporte de lesionados por el uso incontrolado o irresponsable de pólvora, en el periodo del 2 de diciembre, a la madrugada del día 8 de desde mismo mes.

De acuerdo con la entidad a la fecha van 11 afectados, de los cuales 4 corresponden a niños (36%) y 7 a adultos (64%) del total de la notificación.

Los municipios con incidencia son: Valledupar 3, Aguachica 2, Curumaní 2, La Jagua de Ibirico 2, Agustín Codazzi 1, Pelaya 1. Las edades de los lesionados va de los 3 a los 36 años y el artefacto que produjo más quemaduras fue el tote, con 8 casos (72,3%).

Los lesionados han sido atendidos en diferentes hospitales y clínicas de acuerdo al lugar de ocurrencia.

Por su parte, desde la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría Local de Salud, detallaron que de los casos notificados, estos sucedieron en los barrios Álamos II, El Oasis y Altos de Pimienta, donde un adulto de 36 años y dos menores de 3 y 17 años resultaron lesionados por artefactos pirotécnicos como totes y voladores.

“El llamado es a la conciencia, sobre todo de los adultos, quienes somos responsables del cuidado y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente hoy tenemos estas tres personas lesionadas, entre esos dos menores de edad; una niña de tan solo 3 años. Esto no puede volver a ocurrir. No compren, utilicen o vendan pólvora. Brillemos con alegría, no con pólvora. Que esta Navidad no se convierta en tragedias que podemos evitar”.

Ante estos hechos, reforzarán las medidas de prevención durante el resto de la temporada decembrina. A través de actividades lúdicas, intervenciones en semáforos y acciones de seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Administración Municipal espera evitar nuevos lesionados por uso de pólvora.

Asimismo recordaron que, según el Decreto 1297 de 2024, los representantes legales de menores afectados por quemaduras ocasionadas por el uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos, y que resulten responsables por acción u omisión, deberán asumir: Una sanción civil consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias en beneficio de la comunidad. Y una sanción económica de hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.