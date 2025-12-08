Un día después de la tradicional noche de velitas en Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó preliminarmente 172 lesionados por la noche de las velitas. Del total, 86 casos (30,8%) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 14 casos se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol.

Asimismo, entre el 1 y la mañana de este lunes 8 de diciembre, se registraron 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, lo que representa una reducción del 28,3% con respecto al mismo corte en 2024.

En el departamento del Atlántico, se notificaron 12 casos de lesionados: Sabanagrande, Santo Tomás, Soledad, y Suan reportan 2 casos cada uno; mientras que Galapa, Malambo, Palmar de Varela y Santa Lucía hubo 1 lesionado por municipio.

De acuerdo con el instituto, esta cifra representa una disminución del 57,1% con respecto al 2024, en donde se registraron 28 casos.

En el Distrito

Por otro lado, Barranquilla tuvo una disminución del 65,0 % al reportar 7 casos. En el 2024, el Distrito había presentado 20. La Alcaldía de Barranquilla, por su lado, indicó que 6 de estos se presentaron en la noche de velitas, de los cuales un solo caso corresponde a menor de edad y los otros son adultos.

De acuerdo con reporte del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 5 corresponden al sexo masculino, y 1 al sexo femenino. Los adultos de 23 años, 32, 23, 29, y 69 años residen en los barrios La Paz, Montes, Las Delicias, El Golf y Villa Santos, y presentan heridas de quemaduras en miembros superiores (manos) y una lesión ocular ocasionados por manipulación de artefactos pirotécnicos como totes y volcanes.

El menor de 10 años es residente en el barrio El Bosque y se encuentra en observación médica al presentar daño ocular ocasionado por la manipulación de un tote. La mayoría de los pacientes recibieron atención médica oportuna, se encuentran en observación y otros recibieron manejo ambulatorio y fueron dados de alta.

“Queremos insistir en el cuidado de los niños; no existe pólvora inofensiva, estos elementos explosivos y manipulados por personas inexpertas causan quemaduras graves, mutilaciones, intoxicaciones y pérdida de visión y oídos”, afirmó Stephanie Araujo Blanco, secretaria distrital de Salud.

La Secretaría de Salud del Distrito, las EPS e IPS de la ciudad aún continúan la vigilancia y el monitoreo de lesionados por pólvora en Barranquilla durante las fiestas de Navidad y fin de año.

Panorama en el país

A la fecha, no se ha notificado fallecimiento asociado a lesiones por pólvora pirotécnica, ni casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado.

Las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia con 47 casos, Bogotá 18, Cauca 16 casos, Cali 14, Córdoba y Norte de Santander con 13 casos, Atlántico y Nariño con 12 casos, Caldas y Cesar con 11 casos, Boyacá y Magdalena con 10 casos, Cundinamarca con 9 casos, Santander con 8 casos, Barranquilla 7 casos, Bolívar, Quindío y Risaralda con 5 casos, Buenaventura, La Guajira, Huila, Meta, Sucre y Tolima con 4 casos cada uno, Casanare 3 casos, Guaviare y Santa Marta 2 casos cada uno, Arauca, Caquetá, Cartagena, Chocó y Putumayo 1 caso cada uno.

Las principales ciudades presentan los siguientes casos: Medellín 25 casos, Cúcuta 8 casos, Montería 6 casos, Pasto 7 casos, Manizales, Pereira y Armenia 4 casos, Popayán, Riohacha y Valledupar 3 casos, Yopal, San José del Guaviare, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué 2 casos y Neiva 1 caso.

En esa línea, la directora general del INS, Diana Pava, reiteró su llamado a no manipular este tipo de elementos que atentan