Puerto Colombia abrió oficialmente la temporada navideña con el encendido de su alumbrado festivo, un evento encabezado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, quien realizó un recorrido por los principales puntos iluminados acompañado de su esposa, la gestora social Katherine De la Hoz, y sus hijos.

El mandatario destacó que esta época representa unión, esperanza y encuentro familiar, y aseguró que el municipio preparó una decoración pensada para el disfrute de residentes y visitantes. “Damos inicio a la época más linda del año, una época que nos invita a compartir en familia y a vivir con alegría y esperanza. Hemos preparado este alumbrado con todo nuestro cariño para nuestra comunidad y para los turistas que visiten nuestro territorio”, afirmó Cedeño.

Los lugares más representativos del municipio y sus corregimientos ya cuentan con luminarias especiales, entre ellos la Estación del Ferrocarril, la Plaza Francisco Javier Cisneros, la Iglesia Santuario Mariano, la Vuelta al Oso y la Plaza Bonita de Salgar. En Villa Campestre, los parques El CID y Ciudad del Mar, así como el Boulevard de Carulla, también fueron adornados como parte de la ruta navideña.

Con esta programación,“Puerto Colombia busca consolidarse como un destino atractivo durante la temporada decembrina, resaltando su identidad cultural y el espíritu que caracteriza a la comunidad porteña”, expresaron el comunicado emitido.