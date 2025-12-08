La empresa Air-e Intervenida culminó con éxito una nueva edición del Reto de Innovación Abierta Ennova 2025, una iniciativa que busca promover soluciones energéticas, comunitarias y sostenibles que impulsen transformaciones sociales en comunidades del Atlántico y Magdalena.

En un evento de cierre y socialización, la compañía presentó los resultados de esta edición y anunció los dos proyectos ganadores, seleccionados entre seis finalistas que participaron en un Pitch Day, donde expusieron sus propuestas ante un jurado especializado. Las iniciativas vencedoras se ejecutarán en la Institución Educativa San José de Saco, sede Media Luna, en Juan de Acosta, y en la comunidad de cubeteros de Tasajera.

El jurado, conformado por cinco expertos en innovación, energías renovables, transición energética y trabajo comunitario, escogió las propuestas de la Universidad de la Costa (CUC) con su proyecto “Cultivando Energía”, y de AID GROUP S.A.S. con la iniciativa “Kit’s de Energía Solar Autónomos para Familias Rural”. Ambos proyectos aportan soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida y fomentan la autonomía energética en territorios vulnerables.

Esta edición del Ennova, desarrollada en nueve fases, tuvo un enfoque centrado en educación, academia y emprendimiento social, integrando componentes de eficiencia energética y seguridad técnica para fortalecer negocios populares y comunidades rurales.

Víctor Deluque Vidal, director de Gestión Comunitaria de Air-e Intervenida, destacó el impacto social de las iniciativas.

“Hoy la comunidad de Puebloviejo, con sus cubeteros y pescadores; San José de Saco y Juan de Acosta cuentan con soluciones pensadas por un gran colectivo de investigadores y académicos que asumieron este reto como propio, para garantizar una energía bacana y para todos”, afirmó.

Por su parte, Jairo Cervantes, representante de la Universidad de la Costa (CUC), celebró el reconocimiento obtenido. “Estamos muy felices, junto con mi grupo, ya que fuimos unos de los ganadores, y seguiremos trabajando con el fin de apoyar a esas comunidades, protegiéndolas con energía sostenible para un buen futuro”.

Desde su primera edición, el Reto de Innovación Abierta Ennova ha vinculado a estudiantes, docentes, técnicos y organizaciones sociales en la búsqueda de alternativas energéticas innovadoras.

En total, ha premiado 17 propuestas y beneficiado a más de 300 instituciones, consolidándose como una de las plataformas de innovación social más importantes de la región.

Con este programa, Air-e Intervenida reafirma su compromiso con una transición energética justa, participativa e incluyente, así como con el empoderamiento comunitario en territorios vulnerables.

La empresa continúa fortaleciendo alianzas estratégicas con el Sena y el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena para seguir promoviendo el desarrollo sostenible en el Caribe colombiano.