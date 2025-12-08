El Instituto Nacional de Salud reportó este lunes que entre el 1 y el 8 de diciembre, con corte ocho de la mañana, se registraron 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, lo que representa una reducción del 28,3 % con respecto al mismo corte en 2024.

La directora del INS, Diana Pava, indicó que de la noche de Velitas se tiene hasta el momento un reporte preliminar de 172 lesionados.

“Del total, 86 casos (30,8 %) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 14 casos se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol”, lamentó la funcionaria.

Por otro lado, destacó que a la fecha no se ha notificado fallecimientos asociado a lesiones por pólvora pirotécnica, tampoco casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado.

Las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia, con 47 casos; Bogotá, 18; Cauca, 16 casos; Cali, 14; Córdoba y Norte de Santander con 13 casos; Atlántico y Nariño con 12 casos; Caldas y Cesar con 11 casos; Boyacá y Magdalena con 10 casos; Cundinamarca, con 9 casos; Santander, con 8 casos; Barranquilla, 7 casos; Bolívar, Quindío y Risaralda, con 5 casos; Buenaventura, La Guajira, Huila, Meta, Sucre y Tolima con 4 casos cada uno; Casanare, 3 casos; Guaviare y Santa Marta 2 casos cada uno; Arauca, Caquetá, Cartagena, Chocó y Putumayo 1 caso cada uno.

Las principales ciudades presentan las siguientes cifras: Medellín, 25 casos; Cúcuta, 8 casos; Montería, 6 casos; Pasto, 7 casos; Manizales, Pereira y Armenia 4 casos; Popayán, Riohacha y Valledupar 3 casos; Yopal, San José del Guaviare, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué 2 casos y Neiva 1 caso.

Diana Pava reiteró su llamado a no manipular este tipo de elementos que atentan contra nuestra integridad, especialmente la de los menores de edad.