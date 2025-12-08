Los controles que desarrollan las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Policía Bolívar permitieron la incautación de pólvora y con ello evitaron accidentes por manipulación y/o almacenamiento.

La pólvora incautada, avaluada en la suma de 250 mil pesos, está representada en 30 paquetes de bengalas y 25 cajas de sonajeros.

El operativo que hizo posible la incautación se registró en el puesto de control permanente ubicado en el kilómetro 96 de la Ruta 9005, vía San Onofre (Sucre) - Cartagena (Bolívar).

La pirotecnia incautada estaba en poder de una persona que se movilizaba en una motocicleta.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de estos controles, pues “la Navidad es un momento de unión y alegría, pero también de prevención. Con esta estrategia buscamos contrarrestar la venta de pólvora ilegal y proteger a las familias, especialmente a los niños, de accidentes que podrían arruinar estas festividades”.