El municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, vuelve a brillar en esta Navidad. La alcaldesa Marta Cantillo Martínez le apostó una vez más a la decoración y al alumbrado navideño, además de la gran parada, un recorrido que congrega a los ciudadanos de todos los sectores.
Los niños, jóvenes, adultos mayores, las organizaciones afro y las víctimas, entre otros, además de las instituciones educativas con sus bandas de paz se unen a un recorrido lleno de los colores tradicionales de esta bella época del año.
Los personajes de la Navidad y de las historias infantiles también participaron de la gran parada que encabezó la alcaldesa con miembros de su equipo de trabajo.
“Con este desfile navideño y con el encendido de la Navidad seguimos escribiendo una nueva historia de amor y alegría para los sanonofrinos, y lo hacemos con el corazón”, dijo la mandataria.
Hubo además un concierto musical a cargo del semillero artístico Sembrando Futuro, de la Casa de la Cultura de San Onofre, el grupo Gaitas y Tambores San Onofre e Instrumentos de Paz, también de San Onofre, y cerró la velada la agrupación Son Caoba, de Sincelejo.