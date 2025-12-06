Más de 2 mil integrantes del Departamento de Policía Sucre están comprometidos con el Plan de Seguridad de Navidad y Fin de Año que ya entró a regir desde la noche del viernes 5 de diciembre.

El aludido plan que tendrá impacto en los 26 municipios de Sucre fue lanzado este viernes en el corregimiento Chochó, de la ciudad de Sincelejo, y estuvo bajo el liderazgo del coronel Aimer Fredy Alonso Triana.

El oficial informó que el plan refuerza la seguridad ciudadana, la movilidad, la vigilancia turística y la protección de menores.

Invitó a la comunidad a conservar la armonía familiar, a cuidar sus hogares y a adoptar medidas de autoprotección, especialmente si van a salir de viaje. “Un simple gesto de prevención puede evitar situaciones que lamentar. La Navidad debe ser sinónimo de alegría, y esa alegría la preservamos cuidando a quienes más amamos”.

Reiteró la invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o situación que afecte su tranquilidad.

