Unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Sucre capturaron a dos ciudadanos a los que además les hallaron en su poder dos ‘panelas’ con marihuana.

El caso se registró en desarrollo de patrullajes, registros, controles y solicitudes de antecedentes a personas, vehículos y motocicletas, en vía pública de La Garita, zona rural de la ciudad de Sincelejo.

Los detenidos en flagrancia, Alexánder Rodríguez Sena, de 36 años, nativo de Montería, y Ronald José Fernández Méndez, de 26, natural de Sincelejo, fueron sorprendidos cuando se transportaban en una motocicleta marca AX4 , de placa VXF-75F, y al momento de practicarles el registro personal les hallaron los dos paquetes envueltos en papel transparente que contenían 1.000 gramos de marihuana y están avaluados en la suma de 2 millones de pesos.

El coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, sostuvo que “este resultado reafirma el compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana”, al tiempo que invita a la ciudadanía a brindar cualquier información que permita capturar a las personas que realicen actos delictivos.