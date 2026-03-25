La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y oficiales del Grupo de Verificación Migratoria lograron la captura de un estadounidense en Medellín hasta donde había llegado escapando de la justicia de su país que lo acusa de fabricación y distribución de drogas sintéticas como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas, cannabinoides.

Lea también: Caracol TV da por terminados los contratos de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas en medio de denuncias por acoso sexual

“El ciudadano estadounidense ingresó al país como turista en febrero de este año a través del Puente Internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador y se desplazó hasta la capital del país, donde días después se emitió un requerimiento de la justicia estadounidense para su ubicación y traslado al país norteamericano en calidad de expulsado”, informó Migración Colombia.

Arapahoe Sheriff Office

La captura de Max Arsenault, como fue identificado el hombre, se registró en un hostal del barrio El Poblado en la capital antioqueña, donde llegó en un transporte informal que le permitió evadir controles aéreos o terminales terrestres en su trayecto desde Bogotá.

Lea también: Rescatan a niño de cuatro años que fue hallado en estado de abandono dentro de una habitación arrendada

En Bogotá se logró establecer los movimientos de Arsenault a través de reportes en los sistemas de información de Migración Colombia, los cuales son compartidos con agencias homólogas que monitorean la ubicación de ciudadanos estadounidenses. Fue así como US Marshals Service reportó una notificación que permitió desplegar unidades de la Dijín y oficiales del Grupo de Verificación Migratoria de la Regional Antioquia-Chocó hasta su paradero para identificarlo, aplicar la medida administrativa de expulsión y posteriormente trasladarlo a Miami.

Arapahoe Sheriff Office

El ciudadano, catalogado como “peligroso” por Migración, estuvo altamente custodiado por parte de oficiales de la entidad y fue trasladado en un vuelo de American Airlines hasta territorio norteamericano, donde se dio la entrega a oficiales de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en Estados Unidos, quienes gestionaron el transporte de acusados y prisioneros federales y extranjeros, en cumplimiento de órdenes emitidas por jueces federales y otras autoridades.

Lea también: La USO rechaza acusaciones de Petro sobre supuesta alianza con el uribismo: “Nos pone en la mira de los violentos”

Pero mientras era trasladado en el poco español que hablaba manifestó, según mencionaron: “No se ofendan, podemos arreglar de alguna manera… Les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir. Les doy cuatro veces el equivalente a la comisión que van a cobrar por mi captura, solo pido 20 minutos para escapar”.

Arapahoe Sheriff Office

“La corrupción se presenta en cualquier momento y lugar. Hoy me ofrecieron dinero fácil y decididamente dije NO. Sólo pensé en mis casi dos décadas en la institución y en mis padres, los principios que desde niño me inculcaron para ser una persona honesta y transparente, que nunca en mi vida he visto a mi padre hacer algo incorrecto, esa fue mi mejor enseñanza”, afirmó John López, oficial de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia y uno a los que el extranjero le ofreció el soborno.

Max Arsenault, lograron establecer las autoridades migratorias, tenía vigente una orden de captura en el estado de Colorado por los delitos de fabricación y distribución de drogas sintéticas. Además, se le imputaron cargos en el pasado por homicidio culposo, toda vez que una persona falleció a causa del suministro de drogas por parte del acusado, así como los posibles nexos con estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes.