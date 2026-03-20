El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Regional Sucre informó que durante la audiencia pública de licitación para la contratación del servicio de vigilancia de la Zona Uno hubo una intervención ilegal a los medios informáticos a nombre del director (e) Álvaro Villarreal Díaz.

El supuesto director aprovechó el escenario para emitir mensajes falsos relacionados con supuestas solicitudes indebidas a cambio de adjudicar el aludido contrato.

Ante esa situación la entidad dijo que fueron activados los protocolos de seguridad, al tiempo que pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la denuncia para la correspondiente investigación.

El Sena a través de un comunicado sostuvo que esas comunicaciones no corresponden a la entidad ni a ninguno de sus funcionarios, y reitera su compromiso con la transparencia y confirma que continuará adelantando los procesos contractuales siguiendo los lineamientos legales y garantizando la integridad de las audiencias públicas.