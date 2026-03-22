La alcaldía de San Onofre en alianza con Prosperidad Social promueve un proyecto productivo para las mujeres en este municipio del norte del departamento de Sucre.

Se trata de un emprendimiento textil que inicialmente beneficia a una docena de mujeres costureras o modistas que en las últimas horas recibieron una dotación representada en metros de tela, concretamente 36 rollos.

La entrega se produjo en un acto en el que estuvieron presentes la alcaldesa Marta Cantillo Martínez; la directora en Sucre de Prosperidad Social, Ana Milena Álvarez Hernández, y la gestora social de San Onofre, Anadelfa Molina de Cantillo.

Cortesía Alcadía de San Onofre

“Estamos sembrando una semilla de esperanza y de dignidad. Desde San Onofre estamos diciendo que sí es posible, que sí podemos, que sí tenemos el poder de cambiar nuestras vidas y la de nuestras familias. Las mujeres son el motor de este municipio que se transforma, renova y renace cada día”, manifestó la mandataria de los sanonofrinos.

Las primeras beneficiarias son: Ledis Esther Agresoth de Banquez, Edith Ramos Benítezm Yurelis Gutiérrez Ávilez, Cindy María Rocha García, Ana Teresa Varela Esalas, Olga Rosa Silgado Berrío, María Teresa Lambis Torres, Edelfina Charry Hernández, Lucy del Carmen Hernández Barboza, Isabel Castro Berrío, Berly Sady Morales Jorge y Sandra Marcela Romero Márquez.

Cortesía Alcadía de San Onofre

Finalmente la alcaldesa Marta Cantillo celebró el empoderamiento femenino, la resiliencia y la fe de las mujeres sanonofrinas “que no se rinden ante nada”.