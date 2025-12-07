En un puesto de control ubicado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar en el tramo San Onofre-Arjona, fue incautada mercancía de contrabando representada en licores.

La mercancía que tenía como destino la ciudad de Cartagena para comercializar durante la celebración de Velitas consta de 117 botellas de whisky de las cuales 45 son de Young Bar de 750 ml y 72 de 375 ml.

La incautación se efectuó cuando los uniformados detuvieron una camioneta que viajaba para la Heroica y durante la inspección, el conductor no presentó facturas ni documentos que acreditaran la legalidad del licor.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía en Bolívar, resaltó la importancia de estos controles.

“En celebraciones como el Día de las Velitas aumenta la demanda de licor, y con ello los intentos de poner en circulación productos ilegales. Nuestros controles buscan proteger la salud de los ciudadanos y la economía del departamento”.

La mercancía fue dejada a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso legal correspondiente.