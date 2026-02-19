Unidades de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de 13.850 cajetillas de cigarrillos y 667 botellas de licor de contrabando de procedencia extranjera.

Las autoridades indicaron que la mercancía de contrabando era almacenada en una bodega clandestina acondicionada, ubicada en el centro de Barranquilla.

Policía Metropolitana de Barranquilla/Cortesía

La mercancía hallada por uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal adscritos a la División de Control Operativo Barranquilla, fue avaluada comercialmente en $470.000.000 de pesos, las cuales no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país.

“Este resultado genera un impacto directo en la protección de los ingresos fiscales del Estado, al impedir la evasión de tributos asociados a la comercialización de productos gravados como el impuesto al consumo y el IVA. Con esta acción se salvaguardan recursos fundamentales destinados a la inversión social en sectores como la salud, la educación y la infraestructura.”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez.

Policía Metropolitana de Barranquilla/Cortesía

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.