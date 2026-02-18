En el marco de los operativos de control que se mantienen en la vía La Cordialidad, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre que se movilizaba en un bus de servicio público portando ilegalmente un arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de registro y verificación a los pasajeros del vehículo. En medio de la inspección, las autoridades hallaron en poder del individuo un revólver calibre 38 con cinco cartuchos sin percutir.

Según el reporte de las autoridades, la oportuna intervención policial permitió prevenir un posible hecho que habría puesto en riesgo la integridad de los ocupantes del bus y de los demás usuarios de este importante corredor vial.

Asimismo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, registra anotaciones judiciales por distintos delitos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa y recordaron que los controles en la Cordialidad continuarán de forma permanente para fortalecer la seguridad y la convivencia.