En el marco del programa “Vías para la Felicidad” que ejecuta la alcaldía de Cartagena, arrancó la intervención de 160 metros lineales y la solución hidráulica integral para mitigar los encharcamientos en la intersección con Crespito y Daniel Lemaitre.

La llamada “piscina eterna” de la calle 70 será muy pronto cosa del pasado y además es la respuesta a un reclamo de años de la comunidad y de cientos de ciudadanos que transitan diariamente por este sector.

En las últimas horas comenzaron las labores preliminares con la demolición de placas de concreto en el tramo comprendido entre las abscisas K0+010 y K0+020, incluyendo el cargue, transporte y disposición adecuada del material resultante.

La obra contempla 160 metros lineales de pavimento nuevo, con un ancho de 6 metros, placas de concreto de 22 centímetros de espesor y una subbase granular triturada de 20 centímetros, garantizando resistencia y durabilidad. Sin embargo, el componente más importante es la solución hidráulica diseñada para mitigar el empozamiento de aguas lluvias y los aportes residuales que se acumulaban por la insuficiente pendiente del terreno.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, explicó que con base en estudios técnicos y levantamientos topográficos, estructuraron un diseño que permitirá la correcta evacuación de las aguas y eliminará definitivamente los encharcamientos que permanecían por horas e incluso días.

Las obras comprenden la demolición de estructuras existentes, la conformación y compactación de la subrasante y la base granular, y la posterior construcción de nuevas losas de concreto bajo criterios técnicos que garantizan estabilidad y funcionamiento hidráulico adecuado.