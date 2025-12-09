La madrugada del lunes 8 de diciembre, un accidente de tránsito en el barrio Novalito, al norte de Valledupar, terminó con la vida de Samuel David Cabás Cuello, de 16 años. El joven se desplazaba en un Mazda blanco junto a dos amigos, quienes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico.

Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro para determinar cómo ocurrió el choque y si hubo factores adicionales que influyeran en la pérdida de control del vehículo. La familia, afectada por la tragedia, ha pedido respeto por el duelo y claridad frente a la información que circula.

En medio del dolor, el padre del menor, Ángel Cabas, explicó que los adolescentes no tenían autorización para usar el vehículo, propiedad de un primo suyo. Según relató, los jóvenes estaban en casa de la abuela de Samuel cuando pidieron el carro, supuestamente para cargar un celular. Luego salieron sin permiso.

“Ellos, entre comillas, se robaron el carro. Travesuras de pelado. Arrancaron a dar una vuelta y mira lo que pasó”, dijo. También afirmó que su hijo apenas estaba aprendiendo a conducir y que nunca le habían permitido manejar un automóvil.

¿Quién era Samuel Cabas?

La noticia del accidente conmocionó a gran parte de la comunidad, no solo por la edad del menor, sino por su personalidad, su vida familiar y la forma en que era recordado por quienes lo conocían.

Samuel cursaba noveno grado en el Colegio Domingo Savio y vivía con su familia en la urbanización Villa Ligia 2. Era descrito como un joven tranquilo, respetuoso y muy cercano a su entorno.

Su padre lo recordó como un adolescente noble y cariñoso: “Era un niño noble, un excelente ser humano. Siempre fue respetuoso, nunca tuvimos que levantarle la voz. Todos los días me llamaba: ‘Papá, ¿desayunaste? ¿Almorzaste? Te amo’, era muy pendiente de nosotros”, relató.

Ese comportamiento —afirma su familia— hacía que Samuel se destacara por su madurez emocional y por el afecto que mostraba en casa.

Además de sus estudios, Samuel participaba desde pequeño en grupos y encuentros religiosos, entre ellos Emaús. Ese fin de semana tenía previsto servir como apoyo en una actividad, pero decidió quedarse compartiendo la celebración de la Noche de Velitas junto a su familia.

Sus allegados recuerdan que disfrutaba más de pasar tiempo en casa que de salir a fiestas, y que mantenía una relación cercana y respetuosa con compañeros y docentes.

El fallecimiento del joven generó mensajes de solidaridad en redes sociales y en su comunidad educativa. Vecinos, amigos y guías religiosos han acompañado a la familia mientras esperan la entrega del cuerpo para realizar las honras fúnebres.