La obra de la ‘Casa en el Aire’, ubicada en el norte de Valledupar, y que hace remembranza al maestro Rafael Escalona, no deja de ser noticia y no precisamente por actividades o eventos que se desarrollen a favor del folclor vallenato, sino por las tantas presuntas irregularidades que se han dado desde el momento de su planeación y financiación.

Le puede interesar: El diputado opositor Mario Fernández Alcocer continuará en la carrera para la próxima Gobernación de Sucre en 2027

Esta vez, la Fiscalía General de la Nación da a conocer una nueva investigación, dirigida al exgobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita.

De acuerdo con el ente acusador, existen elementos materiales probatorios que dan cuenta de presuntas irregularidades en el trámite de un contrato de obra suscrito en noviembre de 2018, que tenía por objeto la construcción de dicha infraestructura, por un valor inicial de 6.389 millones de pesos.

Vea aquí: Video: Así fue el grave accidente de tránsito en el que murió un joven de 16 años en Valledupar

Dicho proceso habría sido tramitado con el aval e intervención del entonces Ovalle Angarita.

“Se estableció como forma de pago recursos provenientes del Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas Departamentales; sin embargo, las especificaciones técnicas y el presupuesto fueron limitados solo a la primera etapa del proyecto. En el curso de la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que, por la forma en la que se planeó la obra y no garantizar la viabilidad de las fases siguientes, el parque ‘Casa en el Aire’ quedó en abandono y en constante deterioro”, señala la Fiscalía.

Lea también: ‘No tenían los elementos idóneos’: esposo de Judy Agredo, turista que murió haciendo buceo en Santa Marta, denuncia negligencia en el rescate

Además, se identificaron deficiencias en la localización que obstaculizaron la obtención de la licencia de construcción, lo que exigió la adición de nuevos recursos.

El valor del contrato correspondió exclusivamente al costo inicial de la obra. Sin embargo, para su financiación se autorizó un crédito bancario a 10 años garantizado con recursos de regalías. Esto generó un incremento por concepto de servicio a la deuda que, sumado a la posterior adición, permitió que el valor total del proyecto ascendiera a más de 14.000 millones de pesos, sin garantizar la etapa posterior.

Le sugerimos: Alcaldesa de Coveñas rechaza el crimen del albañil que fue decapitado

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó al exgobernador Ovalle Angarita el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado.

Es de recordar, que también existen investigaciones en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, exfuncionarios municipales. Al igual que un proceso en la Contraloría General de la Nación.

En otras noticias: En atentado a bala asesinan a un hombre en Villanueva, La Guajira

Actualmente, el alcalde Ernesto Orozco ha destinado recursos para ciertas adecuaciones y que la ‘Casa en el Aire’ sea puesta en funcionamiento, no obstante, también han solicitado nuevas prórrogas.