La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, su secretario de Obras Públicas, Carlos Alberto de la Ossa Lacouture, y el interventor del contrato y representante legal del Consorcio Caye-Cinco, Carlos Andrés Losada Contreras, por un presunto detrimento patrimonial en la primera fase del parque “Casa en el Aire”.

Lea más: Hallan cadáver de hombre calcinado y con heridas a puñal en una casa en Valledupar

De acuerdo con la investigación, el interventor de este bilateral habría aprobado los análisis de precios unitarios de varios ítems, los cuales presentaban sobrecostos injustificados, por una suma superior a los $258 millones, y habría presentado un informe final de interventoría, el cual sirvió como soporte de la liquidación unilateral del contrato, sin advertir dichos sobrecostos.

Posteriormente, de la Ossa Lacouture como delegatario de funciones de ordenación del gasto, habría expedido dos resoluciones mediante las cuales se liquidó de manera unilateral el contrato de obra, reconociendo presuntamente, en favor del contratista, los sobrecostos injustificados.

Ver más: Arqueros de la región Caribe mostraron su talento Valledupar

Por último, el Ministerio Público formuló cargos al exalcalde Castro González, quien, al parecer, delegó competencias en materia de contratación pública y ordenación del gasto y no habría ejercido el control y vigilancia respecto de las facultades que delegó en el secretario de Obras Públicas del municipio.

La Procuraduría Cuarta delegada para la Contratación Estatal calificó provisionalmente las conductas de los tres investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.