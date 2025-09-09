El monumento que lleva el nombre de la ‘Casa en el Aire’, una de las obras musicales más representativas del maestro Rafael Escalona, podría ser entregado definitivamente a finales del mes de octubre, según las proyecciones que tiene la Secretaría de Obras Municipal de Valledupar.

Esta gran infraestructura está situada en el norte de la capital del Cesar, y se inició en 2018 con un plazo de ejecución de 11 meses, sin embargo, ha tenido un sinnúmeros de tropiezos, presuntas irregularidades en la contratación y utilización de recursos que han generado a su vez investigaciones por parte de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General de la Nación.

Lo más reciente que se ha conocido es que la administración municipal está tramitando una adición de 500 millones de pesos más para culminar los trabajos.

De acuerdo con el secretario de Obras Municipal, Layonel Arenas, el pasado mes de abril se adicionaron 1.170 millones, incluida la interventoría para ejecutar componentes de la segunda etapa y realizar el mantenimiento integral de las estructuras ya existentes.

“Se está tramitando una adición de 500 millones de pesos (…) el plazo de ejecución es a mediados de octubre, que es el plazo que el contratista tiene para entregarla y va alrededor de un 70 % de ejecución del contrato, ya tenemos varios ítems casi terminados”, dijo el funcionario.

Destacó que entre los trabajos que están realizando están: Construcción de una batería de baños en el primer piso que no fue construida en la primera etapa. Arreglo de la garita, los parqueaderos, espacios públicos, entre otros.

“Adecuar espacios como las barandas de protección en el mirador. Arreglar del cielo raso que tuvo problemas con el vendaval, realizarle mantenimiento al ascensor para que funcione, y arreglar el resto de las estructuras. Mantenimiento de la parte eléctrica, adecuar el encerramiento, los portones de entrada. Todo se está adelantando en este contrato. La idea es que en octubre se le pueda dar uso”, puntualizó Layonel Arenas.

Es de indicar que el proyecto tuvo una inversión inicial de $6.398.499.000 correspondientes al Sistema General de Regalías, que fueron ejecutados bajo el Gobierno del exalcalde, Augusto Daniel Ramírez Uhía. Luego una adición por $2.800 millones, por lo que la primera etapa de la obra termina costando más de $9.200 millones.

Los inconvenientes para que esta obra sea terminada han sido tantos que en el periodo del exalcalde Mello Castro González, no hubo ningún tipo de avance.

Por este proyecto en la Fiscalía 12 Seccional contra Delitos hacia la Administración Pública cursa un proceso en etapa de juicio contra el exalcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía, exfuncionarios y contratistas, debido a que la obra presuntamente presenta irregularidades en la inversión, un posible detrimento patrimonial de $3.012.436.705. Los otros investigados son el ex secretario General José Juan Lechuga Zambrano, los ex secretarios de Obra Juan Pablo Morón Riveira y Jorge Armando Maestre Jaraba; el interventor Carlos Andrés Losada Contreras; y los contratistas Johana Patricia Ver gara Abello y Jorge Mario Peña Mattos.

También la Contraloría General de la República le tiene un seguimiento especial dentro de la estrategia ‘Salvando Obras’ que llevan por todo el país.