Desde este martes 9 de septiembre se inició el proceso para elegir el rector de la Universidad de Córdoba para el período 2025-2031.

El Consejo Superior de la alma máter en sesión del lunes 8 de septiembre decidió el calendario de este proceso que arranca con la convocatoria y cuya inscripción de aspirantes será entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre hasta las 4:00 de la tarde, de manera virtual, a través del correo electrónico: consejosuperior@correo.unicordoba.edu.co.

Además del 6 al 10 de octubre es la verificación de cumplimiento de requisitos y el 14 de octubre la publicación de la lista de candidatos habilitados y las reclamaciones serán hasta el 17 de octubre.

La consulta electrónica será el 14 de noviembre y la elección del rector el 5 de diciembre.

La novedad en este proceso es que, en aras de darle mayor valoración a los votos de los 3 estamentos que participan en la consulta (estudiantes, profesores y trabajadores), el Consejo Superior decidió, a través del acuerdo 077 de 2025, que pasará al proceso de designación por parte de este órgano colegiado, los o las ciudadanos (as) que obtengan el 30 por ciento de los votos en cada uno de 2 de los 3 estamentos.

