Las acciones operativas adelantadas por el Bloque de Búsqueda Contra el Multicrimen en la ciudad de Sincelejo le propinaron un duro golpe al microtráfico en las últimas horas.

De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Yahir Acuña Cardales y el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, en los operativos realizados fueron incautadas más de 650 dosis de diversos estupefacientes en los barrios Olaya Herrera, Trinidad, Costa Azul, El Edén y Villa Mady, todos situados en la zona sur de la ciudad.

Estas incautaciones también dejaron como resultado la aprehensión de quienes las poseían y que están dedicados al tráfico de estas sustancias.

En un inmueble del barrio Olaya Herrera hallaron 60 dosis de base de coca con un peso bruto de 18 gramos, 11 cigarrillos de marihuana con un peso bruto de 31 gramos y la suma de $32.000 en efectivo producto de esta venta; en una casa de La Trinidad encontraron 312 dosis de cocaína y 10 de marihuana, además de un teléfono celular.

Policía de Sucre

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial, los capturados en este inmueble de La Trinidad al parecer estarían al servicio del Clan del Golfo.

La lucha contra las drogas permitió además incautar en el barrio El Edén, sector del terminal de transporte, 47 bolsas plásticas transparentes con 53 gramos de estupefacientes, avaluados en $800.000, 30 bolsas con 48 gramos de base de coca, avaluadas en $400.00 y dinero en efectivo en diferentes denominaciones; y en la carrera 16B con calle 42H del barrio Villa Mady, incautaron 119 gramos de bazuco y 50 bolsitas plásticas con 50 gramos de cocaína.

Todos los aprehendidos, según el coronel Alonso Triana, están a la espera de que jueces de la República les resuelvan su situación judicial.

Por su parte el alcalde Yahir Acuña Cardales resaltó los buenos resultados que este grupo interinstitucional sigue dando en Sincelejo en pro de la seguridad, al tiempo que destacó que “el modelo ha llamado la atención de otras ciudades del país, como Cali y Medellín, donde ya se estudia su implementación”.